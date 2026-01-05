Adana'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Adana'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
05.01.2026 02:49
Adana'da TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kaza ile ilgili inceleme başladı.

ADANA'da otoyolda TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, geç saatlerde merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Türkmenbaşı Bulvarı çıkışında meydana geldi. Bahri Seriner (35) yönetimindeki 01 BDZ plakalı otomobil, plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan sürücü Seriner'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Seriner'in cenazesi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, Güncel, Adana, Kaza, Son Dakika

