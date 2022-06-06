Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın KHK ile kapatılan bir derneğin yönetim kurulu sekreterliğini yaptığını, örgütün "mahrem imam"larının talimatıyla "eğitim danışmanı" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü ve örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını belirtti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da FETÖ'nün 'eğitim danışmanı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika

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