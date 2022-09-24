Adana'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Adana'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı

24.09.2022 09:52
Adana'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri muvazzaf astsubay olan 3'ü tutuklandı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri muvazzaf astsubay olan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 21 Eylül'de FETÖ zanlılarına yönelik operasyonda yakalanan 10 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan İsmail S. (44), Mehmet A. (50) ve Ayşe D. (40) tutuklandı, Muhammet A. ve Hacer A. adli kontrol şartıyla salıverildi.

İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli astsubay olduğu öğrenilen şüpheli İsmail S'nin mahrem imamlarca ankesörlü hatlardan ardışık arandığı belirlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ zanlılarına yönelik soruşturma kapsamında 10 kişinin ByLock kullandıkları, mahrem yapılanmada görev aldıkları, "mahrem imamlarla" bağlantılarının olduğu, sohbet toplantılarına katıldıkları, ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları ve Bank Asya'da hesap artırımında bulundukları tespit edilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, gözaltı kararı çıkarılan 10 şüpheliyi 21 Eylül'de düzenlediği operasyonla yakalamıştı.

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Kaynak: AA

Eylül, Adana, Güncel, Son Dakika

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