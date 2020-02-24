Adana'da futbol antrenörleri için gelişim semineri - Son Dakika
Son Dakika Spor Adana'da futbol antrenörleri için gelişim semineri - Son Dakika Spor

Adana'da futbol antrenörleri için gelişim semineri

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adana Şubesi tarafından, futbol antrenörleri için gelişim semineri düzenleniyor.

Adana'da futbol antrenörleri için gelişim semineri, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Adana Şubesi tarafından, futbol antrenörleri için gelişim semineri düzenleniyor.


TÜFAD Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, toplamda üç seminer yapılacağını belirterek, "Her seminere katılan antrenör 5 kredi notu ile değerlendirilecek. Üç seminere katılan antrenör ise toplamda 15 kredi puanına ulaşacak. Bu 15 kredi puanını alamayan antrenörler 2020-2023 tarihleri arasında herhangi bir takımla sözleşme yapamayacaklardır. Seminerin katılım ücreti 100 TL. Her seminer bir gün sürecek" diye konuştu.


UEFA-ELİT_A, UEFA-A, UEFA-B, TFF-A profesyonel Kaleci Antrenörü, TFF Teknik Direktör, TFF-A lisanslarına sahip olanlar seminerde katılabiliyor. Birinci seminer 16 Mart, ikinci seminer 6 Nisan, üçüncü seminer ise 16 Nisan tarihlerinde yapılacak.


Seminer Çukurova Üniversitesi İ.Akif Kansu toplantı salonunda yapılacak. Katılım başvurusu ise 'tufad.org.tr' adresi üzerinden yapılacak.


Ayrıca, TUU_B,TFF-B kaleci antrenörü, TFF GRASSROOTS-C ve amatör kaleci antrenörleri için ise Haziran 2020 tarihinde zorunlu eğitim semineri yapılacak. Bu seminere katılmayan antrenörler ise 2020-2022 tarihleri arasında herhangi bir takımla sözleşme yapamayacak. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:18 Kaynak: İHA
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