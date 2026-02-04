Adana'da Hatalı Park Cezası! 175 Sürücüye Ceza Kesildi

Adana'da trafik denetiminde araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 175 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezindeki cadde ve bulvarlarda denetim yaptı.

Denetimde, engelli park yerlerine, toplu taşıma araçları için belirlenen duraklara ve diğer araçların geçişini engelleyecek şekilde park edilen 175 aracın sürücüsüne 252 bin 983 lira ceza kesildi.

Öte yandan, denetimlerde 23 araç trafikten men edildi.