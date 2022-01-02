Adana'da hayırsever arsasını belediyeye bağışladı - Son Dakika

Adana'nın Karaisalı ilçesinde yaşayan hayırsever bir vatandaş, arsasını belediyeye bağışladı.

Kazım Potuk (55), ilçe merkezindeki üzerinde tarihi bir mescidin bulunduğu 3 dönümlük arsasını din hizmetlerinde kullanılmak üzere Karaisalı Belediyesi'ne verdi.

Potuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araziyi aldığında burada yer alan mescidin yıkılmak üzere olduğunu söyledi.

Arazisini belediye bağışladığını ifade eden Potuk, "Bu mescidin restore edilip ibadete açılmasını bekliyorum. Manevi olarak mecburuz ki hiçbir bedel talep etmeyerek bağışladım. Yeter ki ibadete açılsın." dedi.

Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ve Adana Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi de arsa üzerinde incelemede bulundu.???????