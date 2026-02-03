Adana'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
Adana'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Adana\'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı
03.02.2026 09:40
7 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 25 yaşındaki şüpheli yakalanıp tutuklandı.

ADANA'da 7 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Süleyman Onur Arda Kaya (25), yakalanıp, tutuklandı. Şüphelinin, marketlerden elektronik ürünler, bir hastane önünden motosiklet kaskı ve 3 bisiklet çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli adreslerde 7 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Süleyman Onur Arda Kaya'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelinin; çeşitli marketlerden elektronik ürünler, bir hastane önünden motosiklet kaskı ile farklı adreslerden 3 bisiklet çaldığı belirlendi. Olaylara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşadığını tespit etti. Ekipler, sokakta yürüyen Kaya'yı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde suçlamaları kabul ederek, "Olayları ben yaptım, görüntülerdeki benim. Hırsızlık yaptığım için çok pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

