Adana'da Kaçak Yapılara Hızlı müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Kaçak Yapılara Hızlı müdahale

21.01.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Yavuz, kaçak yapılaşma için hızlı çalışmalar yapılmasını istedi, yeni projelere başlanacak.

Adana Valisi Mustafa Yavuz, kurumların göl ve deniz kenarındaki kaçak yapılaşmayla ilgili çalışmaları ara vermeden hızlı bir şekilde tamamlamasını istediklerini belirtti.

Yavuz, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, şehrin gelişmesine, kalkınmasına, ilerlemesine katkı sağlamak, insanların hak ettiği huzuru ve güvenliği temin etmek için çalışacaklarını söyledi.

Bugüne kadar yapılanların üstüne koyabilmek için çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Vali Yavuz, "Taş üstüne taş koyabilirsek, bu şehrin insanı için bir katkı sağlayabilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz." dedi.

Vali Yavuz, kentte devam eden projelerin sonuçlandırılacağını, yeni çalışmalara da yol haritası belirlenerek başlanacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kurumlarımızın, göl ve deniz kenarındaki kaçak yapılaşmayla ilgili çalışmaları ara vermeden hızlı bir şekilde tamamlamasını istiyoruz. Bu konuyla ilgili yeniden bir değerlendirme yapacağız. Yapılan çalışmaları gözden geçireceğiz. Bu şehrin, halkın kullanımına açılacak yerlerle ilgili bir beklentisi var. Bizim de bu beklentiyi karşılamamız lazım."

Vali Yavuz, kentte 2025 yılında ulaştırma-haberleşme sektöründe 74, eğitim sektöründe 51, turizm sektöründe 25, tarım sektöründe 123, enerji sektöründe 29, sağlık sektöründe 21, konut sektöründe 10 ve diğer kamu hizmetleri sektöründe 168 olmak üzere toplam 501 projenin yürütüldüğünü belirtti.

Proje bedelleriyle ilgili de bilgi veren Yavuz, 2026'nın çok daha güzel yatırımların yapıldığı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Basına kapalı devam eden toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri ve rektörler de katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Enerji, Adana, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Kaçak Yapılara Hızlı müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusu Ayn el-Arab hattında Haseke’de şiddetli çatışmalar yaşanıyor Suriye ordusu Ayn el-Arab hattında! Haseke'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Bakanlıktan ’yoğun kar yağışı’ ve ’fırtına’ uyarısı Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' ve 'fırtına' uyarısı
Tipi hayatı felç etti Taburcu olan anne ve bebeğinin imdadına “kepçe“ yetişti Tipi hayatı felç etti! Taburcu olan anne ve bebeğinin imdadına "kepçe" yetişti
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
Batman’da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira Batman'da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira

13:42
IFAB’tan tarihi karar Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 13:58:28. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Kaçak Yapılara Hızlı müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.