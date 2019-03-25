Adana'da Kaçakçılık Operasyonu
49 dakika önce
Adana'da polisin yaptığı operasyondan bin 526 uyuşturucu hap, gümrük kaçağı 135 şişe içki ve 134 paket sigara ele geçirildi.
Adana
'da polisin yaptığı operasyondan bin 526 uyuşturucu hap, gümrük kaçağı 135 şişe içki ve 134 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan
ilçesindeki Mısır
Çarşısı'nda bulunan 3 iş yerine operasyon düzenledi.
Aramada, bin 526 uyuşturucu hap, gümrük kaçağı 135 şişe içki ve 134 paket sigara ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:13 Kaynak: AA
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