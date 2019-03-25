Son Dakika Haberleri: Adana'da Kaçakçılık Operasyonu

Adana'da Kaçakçılık Operasyonu

49 dakika önce

Adana'da polisin yaptığı operasyondan bin 526 uyuşturucu hap, gümrük kaçağı 135 şişe içki ve 134 paket sigara ele geçirildi.

Adana'da Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Adana'da polisin yaptığı operasyondan bin 526 uyuşturucu hap, gümrük kaçağı 135 şişe içki ve 134 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Mısır Çarşısı'nda bulunan 3 iş yerine operasyon düzenledi.

Aramada, bin 526 uyuşturucu hap, gümrük kaçağı 135 şişe içki ve 134 paket sigara ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:13 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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