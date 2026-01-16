Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı

Adana'da bir süre önce iddiaya göre; G.A. ile Sergen A. (34) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından kadın evi terk etti. Eşinin eve dönmemesine sinirlenen koca, tabancayla çocukları Ada (8) ile Mert'i (6) tabancayla vurduktan sonra kendine ateş etti.

ÖNCE ÇOCUKLARINI SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti. G.A. ile aile yakınları da acı haberi alınca olay yerine geldi. Olay yerine gelen yakınları, Sergen A.'ya ait otomobili kundakladı. Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KARDEŞLERİN KARNELERİ SIRALARINA BIRAKILDI

Öte yandan Seyhan ilçesindeki Hayriye Kemal Kusun İlkokulu'nda 2. sınıfta eğitim gören Ada ile anasınıfına giden Mert'in karneleri de çiçeklerle birlikte sıralarına bırakıldı. Çoğu velinin olaydan etkilenmesin diye çocuklarını okula göndermediği öğrenilirken iki kardeşin karnelerinin iyi olduğu görüldü.