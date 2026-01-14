Adana'da Kargo Dolandırıcılığı: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Adana'da Kargo Dolandırıcılığı: İki Şüpheli Tutuklandı

Adana\'da Kargo Dolandırıcılığı: İki Şüpheli Tutuklandı
14.01.2026 10:12
Sahte kimlikle kargo dolandırıcılığı yapan iki şüpheli Adana'da yakalanarak tutuklandı.

Farklı şehirlerde yaşayan ve Adana'da sahte kimlik kullanarak kargo dolandırıcılığı yapan 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı. Zanlıların, internet üzerinden satışa çıkarılan cep telefonlarını, gönderi kodu ve sahte nüfus cüzdanı kullanarak teslim aldıkları ortaya çıktı.

Rize'de yaşayan M.K., internetten 90 bin liraya satışa çıkardığı cep telefonunu, alıcıların isteği üzerine Adana'daki akrabası Ç.A.'ya kargoyla gönderdi. Kargo bilgilerini de paylaşan M.K. adına sahte kimlik hazırlayan şüpheliler, SMS ile gelen teslim kodunu alarak kargoyu sahte kimlikle teslim aldı. Olay, kargonun teslim edildiğine dair mesaj gelmesi sonrası ortaya çıktı. Benzer yöntemle 18 Aralık 2025'te Kayseri'de yaşayan R.A.'nın (38) 105 bin lira değerindeki telefonu da dolandırıcılık yoluyla alındı.

Olaylarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kargo şubesi ve çevresindeki yüzlerce kamerayı inceleyerek zanlıların Hatay'da yaşayan M.A. (26) ile Mersin'de yaşayan Y.T. (22) olduğunu tespit etti. 5 Ocak günü Hatay'dan Adana'ya gelen M.A., daha önceki bir dolandırıcılık olayından ele geçirdiği dizüstü bilgisayarı satmak isterken suçüstü yakalandı. M.A.'nın üzerinden A.K. (38) adına hazırlanan ancak M.A.'nın fotoğrafının bulunduğu sahte kimlik de çıktı. Diğer dolandırıcı Y.T. ise Mersin'de saklandığı adresinde yakalandı.

Şüphelilerden M.A.'nın ifadesinde, "Kargoyla gönderilen cep telefonlarını ben teslim aldım. Bu olayları, beni yönlendiren ve telefonları satıp parasını gönderdiğim Y.T. organize etti" dediği öğrenildi.

Diğer şüpheli Y.T.'nin ise, "M.A.'yı tanırım ama bana neden böyle bir iftira attığını anlamadım" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de nitelikli dolandırıcılık suçlarından tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

