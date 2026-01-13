Adana\'da Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı

ADANA'da husumetli 2 grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve tabancalı kavgada göğsünden vurulan Übeyt Coşkun (45) hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sokakta önlem aldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13372 Sokak'ta meydana geldi. Husumetli 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma; taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Göğsünden tabancayla vurulan Übeyt Coşkun ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, sağlık görevlilerinin kontrolünde Übeyt Coşkun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.