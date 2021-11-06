Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ev sahibiyle tartıştığı için konutunu ateşe verdiği öne sürülen kiracı gözaltına alındı.
Narlıca Mahallesi'nde müstakil evin yandığını görenler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.
Adrese sevk edilen ekipler, müdahaleyle yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi Hüsniye B. ile yaşadığı tartışmanın ardından konutunu ateşe verdiği ileri sürülen kiracı Naile A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kiracının ev sahibine kızıp yaktığı iddia edilen konut kullanılamaz hale geldi - Son Dakika