Adana'da "Kırım Tatar Milli Bayrak Günü" kutlandı - Son Dakika

Adana'da "Kırım Tatar Milli Bayrak Günü" kutlandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde "Kırım Tatar Milli Bayrak Günü" kutlandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde "Kırım Tatar Milli Bayrak Günü" kutlandı.

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Adana Kırım Türkleri Derneğince Seyhan Baraj Gölü'nde düzenlenen kutlama etkinliğinde 18 Mayıs 1944 Kırım sürgününde hayatını kaybedenler anıldı.


Ayrıca kutlamada, dalgıçlar tarafından gölde Kırım Tatar Bayrağı açıldı.


Etkinliğe, Adana Kırım Türkleri Derneği Başkanı Atillahan Utku, yönetim kurulu üyeleri ve aileleri katıldı.


Kırım Tatar Bayrağı ilk kez 1917'de 1. Kırım Tatar Milli Kurultayı tarafından kabul edilmişti.

2010'da yapılan 5. Kırım Tatar Milli Kurultayı'nda her yıl 26 Haziran'da Kırım Tatar Milli Bayrak Günü'nün kutlanmasına karar verilmiş ve ilk kutlama o yıl gerçekleştirilmişti.

Adana, Tatar, Kırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 'Kırım Tatar Milli Bayrak Günü' kutlandı - Son Dakika

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