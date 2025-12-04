Adana'da Komşu Kavgasında Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
Adana'da Komşu Kavgasında Bıçaklı Saldırı

04.12.2025 11:13
Adana'da Polat ailesi, komşuları İ.S.'nin saldırısına uğradı; baba darbedilirken, anne ve oğul bıçakla yaralandı.

Adana'da yaşayan Polat ailesi, 18 Eylül'de araç parkı yüzünden komşuları İ.S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile İ.S., iddiaya göre Nafız Polat ile eşi Nazmiye Polat'ı darbetti. Nafız Polat'ın 3 ön dişi kırılırken, Nazmiye Polat'ın vücudunda morluklar oluştu ve çift hastaneden darp raporu aldı. 27 Kasım günü bu kez İ.S., iddiaya göre Polat çiftinin oğlu Furkan Polat'a hakaret etti. Taraflar arasında yine kavga çıktı. İ.S., cebinden çıkardığı bıçakla Nazmiye Polat'ın yüzüne, Furkan Polat'ın ise başına vurdu. Yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırılırken; olayın ardından aile, İ.S. hakkında suç duyurusunda bulundu. İ.S. de eşinin otomobilinin dikiz aynasının kırıldığını, bu nedenle tartıştıklarını ve kendisinin de darbedildiğini belirterek aileden şikayetçi oldu.

'YÜZÜMÜ BIÇAKLA YARALADI'

Nazmiye Polat, "İ.S., evimizin önüne aracını park etmişti. O sırada arabasına biniyordu, kendisiyle konuştum. Evimizin önüne park ettiği için eve giremediğimizi söyledik. Bunun üzerine küfredip, aracını üzerime sürdü. Akşam işe gidip geldikten sonra otomobilini yine aynı yere park etti. Yeniden uyarınca bu kez bana saldırdı. KOAH hastası, eşimin dişlerini kırdı; bana da yumruk attı. Darp raporu aldık. Kavganın üzerinden 2 ay geçmesine rağmen tehditlerini sürdürdü. 27 Kasım'da yine tartışma çıktı, kavga büyüyünce oğlumun kafasını, benim de yüzümü bıçakla yaraladı. Saldırmadan önce bizi videoya çekip, çocuklarını mağdurmuş gibi gösterdi. Videoyu bitirdikten sonra bana biber gazı sıktı ve bıçağıyla yüzüme saldırdı. Kendisinden şikayetçi olduk" dedi.

'VİDEOYU SANKİ BİZ SALDIRMIŞIZ GİBİ PAYLAŞTI'

Furkan Polat ise "Her gördüğü yerde bana sataşıyordu. İki ay önce KOAH hastası babamı ve meme kanseri annemi darbetti. O günden beri beni 'Akıllı ol' diyerek tehdit etmeye devam etti. 27 Kasım'da yemek sonrası kapıya çıktığımda yine laf atmaya başladı. Annemi ve babamı darbettiğini hatırlatınca, 'Sana da yaparım' dedi. Tartışma sırasında beni videoya çekti. Çocuklarının yanında olduğu için uzaklaşmasını istedim ama dinlemedi. Kavga büyüyünce beni ve annemi bıçakladı. Videoyu da sosyal medyada sanki biz saldırmışız gibi paylaştı" diye konuştu.

'BENİ KIŞKIRTIYORDU'

Furkan Polat, "Benim tek amacım, annemi korumaktı. Video biter bitmez bize biber gazı sıkıp, bıçakla saldırdı. Hazırlıklı geldiği belliydi. İlk saldırısında da yanında çocukları vardı ve sürekli beni 'Dişlerini kırdığım adamın oğlu, darp ettiğim kadının oğlu' diye kışkırtıyordu. Paylaşımlar sonrası insanlar beni suçlu gibi gördü, anneme ve kız kardeşime bile hakaretler edildi. Olayın gerçeği videolarda yok; görüntüleri kesip bizi suçlu göstermiş" dedi.

Kaynak: DHA

13:15
