Kuyumcuyu silahla soyan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kuyumcuyu silahla soyan 2 zanlı tutuklandı

27.06.2022 09:59

Adana'da bir kuyumcuyu silahla yaralayıp para ve altınlarını alıp kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedilen 2 zanlı tutuklandı.

Adana'da bir kuyumcuyu silahla yaralayıp para ve altınlarını alıp kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 14 Haziran'da merkez Yüreğir ilçesinde kuyumcu Hanifi Çetinkaya'yı (42) iş yerinde tabancayla vurup yaklaşık yarım kilogram altın ile 350 dolar alıp kaçan iki şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, şüpheliler Umut Ö. (19) ile Ali T'nin (25) "yaralama" ve "tehdit" suçlarından emniyette çok sayıda kaydının bulunduğunu belirledi.

Seyhan Mahallesi'ndeki bir evde saklandıkları tespit edilen iki şüphelinin yakalanması için adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, kaçan iki zanlıyı kovalamacayla yakaladı. Evde yapılan aramalarda 350 dolar ile bir miktar altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Hanifi Çetinkaya da taburcu edildi.

Silahlı soygun kamerada

İş yerinin güvenlik kamerasına, yüzlerini tıbbi maskeyle gizleyen iki şüphelinin ellerinde silahlarla dükkana girmesi ve kuyumcuyu ayağından yaralaması yansıyor. Bu sırada içerde bulunan iş yeri sahibinin yeğeni ve çalışanı panikle dışarıya çıkıyor. Şüpheliler altın ve paraları çantaya doldurdukları sırada yaralı kuyumcu da dışarıya çıkıyor. Bir süre sonra iki zanlı çaldıkları para ve altınlarla motosiklete binip kaçıyor. Şüphelilerin motosikletle kaçışı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alınıyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'ndeki iş yerini kapatmaya hazırlanan kuyumcu Hanifi Çetinkaya, iki kişi tarafından silahla yaralanmıştı. Şüpheliler, bir miktar altın ve para alarak ara sokaklardan kaçmıştı. Yaralı Çetinkaya kentteki bir özel hastaneye kaldırılmış, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcuyu silahla soyan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuyumcuyu silahla soyan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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