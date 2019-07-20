Son Dakika Haberleri: Adana'da meyhaneye silahlı saldırı: 3 yaralı
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Adana'da meyhaneye silahlı saldırı: 3 yaralı

30 dakika önce

Adana'da meyhaneye yapılan silahlı saldırı da 2 kişi tabancayla vurularak 1 kişide darp edilerek yaralandı.

Adana'da meyhaneye silahlı saldırı: 3 yaralı, System.String[]
Adana'da meyhaneye yapılan silahlı saldırı da 2 kişi tabancayla vurularak 1 kişide darp edilerek yaralandı.

Olay, saat 23.15 sıralarında Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir meyhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen kişiler öncede hasım oldukları Özgür K., Şiyar A. ile Mehmet İlgin D.'in meyhanede eğlendiği haberini aldı. Bunun üzerine kimliği öğrenemeyen kişiler meyhaneye gelerek, hasımlarının oturdukları masaya tabanca ile ateş açtı. Özgür K. ile Şiyar A. tabanca ile vurularak yaralandı. Mehmet İlgin D. ise meyhaneden kaçtığı sırada dışarıda sopa ile öldüresiye dövüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde ise, polis zorluk çıkarak 2 kişi de gözaltına alındı. Polis kaçan şahısları yakalama çalışması başlattı. - ADANA
Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:36 Kaynak: İHA
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