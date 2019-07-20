Adana'da meyhaneye silahlı saldırı: 3 yaralı
30 dakika önce
Adana'da meyhaneye yapılan silahlı saldırı da 2 kişi tabancayla vurularak 1 kişide darp edilerek yaralandı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:36 Kaynak: İHA
'da meyhaneye yapılan silahlı saldırı da 2 kişi tabancayla vurularak 1 kişide darp edilerek yaralandı.
Olay, saat 23.15 sıralarında Çukurova
İlçesi Turgut Özal
Bulvarı üzerinde bulunan bir meyhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen kişiler öncede hasım oldukları Özgür K., Şiyar A. ile Mehmet İlgin D.'in meyhanede eğlendiği haberini aldı. Bunun üzerine kimliği öğrenemeyen kişiler meyhaneye gelerek, hasımlarının oturdukları masaya tabanca ile ateş açtı. Özgür K. ile Şiyar A. tabanca ile vurularak yaralandı. Mehmet İlgin D. ise meyhaneden kaçtığı sırada dışarıda sopa ile öldüresiye dövüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı.
Olay yerinde ise, polis zorluk çıkarak 2 kişi de gözaltına alındı. Polis
kaçan şahısları yakalama çalışması başlattı. - ADANA
Demet Akalın ve kızının olduğu araca yumruklu saldırı 'Kocanı sana aşık ettireceğim' dediği kadına 500 bin liralık senet imzalatan dolandırıcı bu kez yakayı ele verdi Kabil Üniversitesi'nde bombalı saldırı! 8 ölü, 33 yaralı Yolcunun valizinden silah parçaları çıktı