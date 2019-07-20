Adana'da motosiklet devrildi: 1 yaralı
51 dakika önce
Adana'da devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:45 Kaynak: AA
'da devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.
Merkez Çukurova
ilçesi Adnan Menderes
Bulvarı'nda Abdullah Çulha
'nın kullandığı 01 AJK 97 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Araçtan düşen Çulha, başını kaldırım taşına çarparak, ağır yaralandı.
Çulha, ambulansla Seyhan
Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
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