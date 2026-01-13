Adana'da Öğretmene Tabancayla Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Öğretmene Tabancayla Saldırı

Adana\'da Öğretmene Tabancayla Saldırı
13.01.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir öğretmen, eski öğrencisinin babası tarafından darbedildi. Zanlı M.P., darbedilen öğretmene tabancayla ateş açtı ancak kurşun isabet etmedi. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Öğretmen Aziz Gülen, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Sendikalar, saldırıya tepki gösterdi ve olayı cinayete teşebbüs olarak nitelendirdi. Gülen, saldırının gerekçesiz olduğunu belirtti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir zanlının darbettiği öğretmene doğru tabancayla ateş açması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda görevli öğretmen Aziz Gülen, dün okulun önünde eski öğrencisinin babası M.P. tarafından darbedildi.

Zanlı, yere düştükten sonra kalkan Gülen'e doğru tabancayla ateş etti.

Kurşunun isabet etmediği saldırının ardından hastaneye gidip darp raporu alan Gülen, M.P'den şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Sendikalardan saldırıya tepki

Kentteki çeşitli sendikalar da saldırıya tepki göstermek için okul önünde bir araya geldi.

Grup adına konuşan Eğitim-İş Adana 1 No'lu Şube Başkanı Hatice Hazar, darbedilen Gülen'in silahlı saldırıdan şans eseri kurtulduğunu söyledi.

Olayın, cinayete teşebbüs olduğunu savunan Hazar, "Bu saldırının faili en ağır şekilde cezalandırılmalıdır çünkü cezasız kalan her fiil, her davranış tekrara davetiyedir." dedi.

Öğretmen Aziz Gülen de şu ifadeleri kullandı:

"Cezaevinden çıkan bir veli tarafından saldırıya uğradım. Sağlam hiçbir gerekçe yokken okuldan karşıya geçtiğim sırada darbedildim. Ardından silah sıkılmasıyla can güvenliğim tehlikeye atıldı. Bir günlük öğrencimin velisi, cezaevinden bir hafta önce tahliye olmuştu. Eylül ayında yaşanan bir konuyu yeniden alevlendirdi. Kendileriyle herhangi bir sorun yaşamamıştık."

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Güvenlik, Güncel, Seyhan, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Öğretmene Tabancayla Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

14:28
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:14:32. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Öğretmene Tabancayla Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.