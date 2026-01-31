Adana'da Otantik Çadır Durağı - Son Dakika
Adana'da Otantik Çadır Durağı

31.01.2026 09:36
HAVAMAŞ, Adana Çukurova'da otantik çadır konseptiyle yolcu bekleme alanı açtı, ücretsiz çay sunuyor.

Adana'da HAVAMAŞ'ın Çukurova ilçesindeki durağı, otantik çadır konseptiyle yolculara hizmet vermeye başladı.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu taşımacılığını üstlenen HAVAMAŞ, Çukurova ilçesinde bulunan Fuar alanının yanından seferlerine başladı.HAVAMAŞ, ilçedeki durağını otantik çadır konseptiyle oluşturdu. Otantik çadırdan yapılan durakta yolcular için soba yakılırken, bekleme süresince ücretsiz çay ikramı da sunuluyor. Durakta ayrıca isteyen yolcuların sıkma, börek, kahvaltı ve salep gibi ürünleri satın alabileceği bir hizmet alanı da bulunuyor.

"Kültürel bir dokunuş yaptık"

HAVAMAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Polat, yolcu memnuniyetini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Amacımız sadece ulaşım sağlamak değil, yolcularımıza bekleme sürecinde sıcak, samimi ve yöresel bir ortam sunmak. Otantik çadır konseptiyle hem kültürel bir dokunuş yaptık hem de yolcularımızın konforunu ön planda tuttuk" dedi.

Yeni durağın özellikle soğuk havalarda yolculara rahat bir bekleme alanı sunduğunu ifade eden Polat, uygulamanın olumlu geri dönüşler aldığını kaydetti.

"Amacımız güvenli bir ulaşım hizmeti sunmak"

Yolcu memnuniyetinin yanı sıra güvenliği de ön planda tuttuklarını anlatan Polat, "HAVAMAŞ olarak kullandığımız tüm araçlar yeni model, modern ve yüksek güvenlik standartlarına sahip araçlardan oluşuyor. Avrupa modeli güvenlik ve teknoloji sistemleriyle donatılan araçlarımızda araç içi anlık takip, şoför performans analizi, hız ve limit uyum denetimi ile dijital raporlama gibi birçok özellik bulunuyor. Amacımız yolcularımıza sadece konforlu değil, aynı zamanda güvenli bir ulaşım hizmeti sunmak" ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Hamza Hakkulu ise çadır konseptini çok beğendiğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Havacılık, Çukurova, Kültür, Ulaşım, Adana, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

