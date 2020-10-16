Otomobil çim biçen işçilere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Adana'da refüje çıkan otomobilin çim biçen işçilere çarpması sonucu bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda Yunus K. idaresindeki 01 Y 2834 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak Adana Büyükşehir Belediyesi adına çim biçen taşeron firma işçileri İsmail Yalper ile Fethi Muşoğlu'na çarptı.

112 Acil Sağlık ekipleri Yalper'i Adana Şehir Hastanesine, Muşoğlu'nu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı.

Yalper, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Muşoğlu'nun ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün Sarıçam Polis Merkezine teslim olduğu belirtildi.