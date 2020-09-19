Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kurye olarak görev yapan Serkan Börker'in kullandığı motosiklet, yabancı plakalı Ali Haydar A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Yaralanan Börker, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bulvardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Alparslan Türkeş Bulvarı, Çukurova, Otomobil, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 16:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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