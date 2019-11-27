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Adana'da otomobil tamirhanesinden hırsızlık güvenlik kamerasında

6 saat önce

Adana'da, otomobil tamirhanesinin depo bölümünden çeşitli malzemelerin çalınma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Adana'da otomobil tamirhanesinden hırsızlık güvenlik kamerasında, System.String[]

Adana'da, otomobil tamirhanesinin depo bölümünden çeşitli malzemelerin çalınma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde işlettiği tamirhaneye gelen Gökhan Yılmaz, depo kısmının kilidinin kesilmiş olduğunu fark etti.

Yılmaz, yaklaşık 7 bin TL değerinde 4 akü, 4 takım fren diski, iki ön amortisör, 5 takım ön balata, bir su pompası ve bir ön tampon tesisatının yerinde olmadığı gördü.

İş yeri sahibinin durumu bildirmesi üzerine inceleme başlatan polis, tamirhanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, gece saatlerinde dükkanın depo kısmına gelen bir kişinin malzemeleri çaldığını tespit etti.

Ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde kapüşonlu mont giyen bir kişinin deponun kilidini keskiyle kesmesi, içeri girdikten sonra ellerinde poşetlerle yukarı çıkıp çaldığı malzemeleri elektrikli bisiklete yükleyip olay yerinden ayrılması görülüyor. Zanlının, kapı kilidini kestikten sonra parmak izinin çıkmaması için montuyla dokunduğu bölgeleri simesi de kameraya yansıyor.

Gökhan Yılmaz, Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:04 Kaynak: AA
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