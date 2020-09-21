Adana'da otoyolda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Adana'da otoyolda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Adana'da otoyolda seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Adana'da otoyolda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Adana'da otoyolda seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Timuçin idaresindeki 27 LJ 685 plakalı otomobilin motor kısmından, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Dr.Mithat Özsan Bulvarı çıkışında duman çıkması üzerine sürücü aracı park etti.

Timuçin, otomobilde bulunan eşi ve iki çocuğunu araçtan indirerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevler saran otomobile müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep, Otomobil, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 01:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da otoyolda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Depreme markette yakalanan müşteri elindeki ürünleri bırakarak kaçtı "Bez Bebek" dizisinin "Yağmur"u Asena Keskinci, güzelliğiyle büyülüyor Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüse rastlandı Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına "photoshop" yaptığı ortaya çıktı         
23:40
Park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti Park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti         
23:11
Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
22:15
Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi "Kel Hasan Efendi Kavuğu" Şevket Çoruh'a devredildi         
21:52
51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz 51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz         
20:47
Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı         
19:43
Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
17:50
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
Dünya bunu konuşuyor: Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri Dünya bunu konuşuyor: Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri         
12:02
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Valiler arasındaki Valiler arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması gülümsetti         
10:29
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı         
09:21
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 02:05:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da otoyolda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei