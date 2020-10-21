Adana'da polis, "Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum" projesi kapsamında seminer verdi - Son Dakika

Adana Emniyet Müdürlüğünce, kadınların bilinçlendirilmesine yönelik sürdürülen "Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum" projesi kapsamında seminer düzenlendi.

Toplum Destekli Polislik Şubesince yürütülen proje kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, Siber Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'ndeki Hasan Gülek Kur'an kursunda eğitim gören kadınlarla bir araya geldi.

Ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve uyuşturucu ile mücadele, hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık konularında kursiyerlere bilgi verdi.

Buluşmada, katılımcıların sorularına da yanıt verildi.