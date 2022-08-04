Adana'da uyuşturucu baskını; bahçede yetiştirilen Hint kenevirleri ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da uyuşturucu baskını; bahçede yetiştirilen Hint kenevirleri ele geçirildi

04.08.2022 09:54

ADANA'da polis ekipleri, uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

ADANA'da polis ekipleri, uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 29,36 gram esrar, 1 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca ile şüpheli A.O.'nun (28) evinin bahçesinde 16 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve sokak satıcılığı yapan 21 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, dün öğle saatlerinde belirlenen 20 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, operasyon düzenledikleri adreslerde 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 16 kök Hint keneviri, 29,36 gram esrar, 1 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca ve 19 mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli A.O.'nun, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki müstakil evine de baskın yapıldı. A.O.'nun, evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Hint kenevirlerine sökülerek el koyuldu. Şüpheliler ise sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak için emniyete götürüldü. Gözaltı kararı bulunan 5 firariyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.


YORUMLAR
500
Yediiklim Yayınevi'nin öğretmeni sosyal medya canlı yayınında konuştu: İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim Yediiklim Yayınevi'nin öğretmeni sosyal medya canlı yayınında konuştu: İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu 4 yaşındaki Asiye Ateş'e zulmedilmiş, küfürler ve hakaretler edilmişti! Baba Hüseyin Ateş, skandal videoyu yalanladı: Görüntüler montaj 4 yaşındaki Asiye Ateş'e zulmedilmiş, küfürler ve hakaretler edilmişti! Baba Hüseyin Ateş, skandal videoyu yalanladı: Görüntüler montaj
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu baskını; bahçede yetiştirilen Hint kenevirleri ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
15:33 Yediiklim Yayınevi'nin öğretmeni sosyal medya canlı yayınında konuştu: İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
14:37 Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptali sonrası sert sözler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya, en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var
14:29 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz
14:27 KPSS'nin iptal edilmesi sonrası tüm adaylardan özür dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy yeni süreci açıkladı
14:22 Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim
14:21 CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı'na enflasyon tepkisi: Bunun tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır
14:12 28 yaşındaki Norveç Adalet Bakanı Mehl'in bikinili pozu ülkeyi karıştırdı: Kuralları çiğnedin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 15:52:32. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu baskını; bahçede yetiştirilen Hint kenevirleri ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement