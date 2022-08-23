Adana'da narenciye bahçelerinde hırsızlığa karşı havadan ve karadan denetim - Son Dakika
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Adana'da narenciye bahçelerinde hırsızlığa karşı havadan ve karadan denetim

23.08.2022 23:12
Adana'da narenciye bahçelerinde hırsızlığa karşı havadan ve karadan denetim

Adana'da polis ekiplerince, narenciye bahçelerinde hırsızlığa karşı helikopter ve drone destekli uygulama gerçekleştirildi.

Adana'da polis ekiplerince, narenciye bahçelerinde hırsızlığa karşı helikopter ve drone destekli uygulama gerçekleştirildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile devriye ekipleri, son dönemde narenciye bahçelerinden artan hırsızlıklara karşı Doğankent Cumhuriyet ve Bahçelievler ve Kışla mahallelerinde denetim yaptı.

Polis helikopteri ve drone kullanılan uygulamada ekipler, narenciye bahçelerinde arama yaptı.

Bahçelerin çevresi ve içinde de arama yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri kişilerin GBT kontrollerini de gerçekleştirdi.

YORUMLAR
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ÇÖP KAMYONETİNİN ALTINDA KALAN 12 YAŞINDAKİ SAMET HAYATINI KAYBETTİ ÇÖP KAMYONETİNİN ALTINDA KALAN 12 YAŞINDAKİ SAMET HAYATINI KAYBETTİ 3 kuyumcuyu soyan hırsız kamerada 3 kuyumcuyu soyan hırsız kamerada
Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da narenciye bahçelerinde hırsızlığa karşı havadan ve karadan denetim - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da narenciye bahçelerinde hırsızlığa karşı havadan ve karadan denetim - Son Dakika
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