Adana'da polisten 7 yaşına giren çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika

Adana'da polis, cezaevinden kendilerine mektup yazan bir hükümlünün isteği üzerine 7 yaşına giren çocuğuna doğum günü kutlaması yaptı.

Cinayet suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Uğur Baysal, Kürkçüler Cezaevinden İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye mektup yolladı.

Baysal, mektubunda, "Müebbet ve 40 yıl hapis cezası aldım. Suçsuzluğumun ispatlanmasını bekliyorum. 7 yaşında bir oğlum var. Annem ve babam bakıyor. Polis olma hayali var. Oğlumun hem doğum gününü kutlamanızı hem de polis elbisesi ya da şapkası hediye yollayarak 'babanın arkadaşıyız' diyerek mutlu etmenizi rica ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Emniyet Müdürü İnci'nin talimatı üzerine harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Baysal'ın 7 yaşına giren oğlu Doğan için doğum günü pastası ve çeşitli hediyeler aldı.

Doğan'ın yaşadığı eve giderek babasının arkadaşı gibi davranan polisler, "Baban selam söyledi. Kendi gelemedi, doğum gününü kutlamak için bizler geldik." dedi.

Kapıda polisleri görünce 4 yaşındaki kardeşi İremsu ile mutluluk yaşayan Doğan, doğum günü pastasındaki mumları üfledi. Ekipler, Doğan ve kardeşi İremsu'ya çeşitli hediyeler verdi.

"Polisleri çok seviyorum"

Doğan Baysal, gazetecilere, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Polisler doğum günümü kutlamak için geldi. Polisleri çok seviyorum. Polisleri görünce çok sevindim. Büyüyünce polis olmak istiyorum. Babama teşekkür ediyorum. Bay bay baba. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim." dedi.

Doğan'ın babaannesi Asine Baysal da polis ekiplerine teşekkür ederek, "Babası doğum günü olduğu için polislere haber vermiş. Çok mutlu olduk. Doğan, polisleri çok seviyor. Oğlum, 3,5 yıl oldu çocuğunu göremedi. Belasız kazasız yılları olsun. Doğum gününü kutlamak için gelen polislere teşekkür ederim." diye konuştu.