Adana'da polisten 7 yaşına giren çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika

Adana'da polisten 7 yaşına giren çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

17.01.2021 09:57
Adana'da polisten 7 yaşına giren çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması, System.String[]

Adana'da polis, cezaevinden kendilerine mektup yazan bir hükümlünün isteği üzerine 7 yaşına giren çocuğuna doğum günü kutlaması yaptı.

Adana'da polis, cezaevinden kendilerine mektup yazan bir hükümlünün isteği üzerine 7 yaşına giren çocuğuna doğum günü kutlaması yaptı.

Cinayet suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Uğur Baysal, Kürkçüler Cezaevinden İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye mektup yolladı.

Baysal, mektubunda, "Müebbet ve 40 yıl hapis cezası aldım. Suçsuzluğumun ispatlanmasını bekliyorum. 7 yaşında bir oğlum var. Annem ve babam bakıyor. Polis olma hayali var. Oğlumun hem doğum gününü kutlamanızı hem de polis elbisesi ya da şapkası hediye yollayarak 'babanın arkadaşıyız' diyerek mutlu etmenizi rica ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Emniyet Müdürü İnci'nin talimatı üzerine harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Baysal'ın 7 yaşına giren oğlu Doğan için doğum günü pastası ve çeşitli hediyeler aldı.

Doğan'ın yaşadığı eve giderek babasının arkadaşı gibi davranan polisler, "Baban selam söyledi. Kendi gelemedi, doğum gününü kutlamak için bizler geldik." dedi.

Kapıda polisleri görünce 4 yaşındaki kardeşi İremsu ile mutluluk yaşayan Doğan, doğum günü pastasındaki mumları üfledi. Ekipler, Doğan ve kardeşi İremsu'ya çeşitli hediyeler verdi.

"Polisleri çok seviyorum"

Doğan Baysal, gazetecilere, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Polisler doğum günümü kutlamak için geldi. Polisleri çok seviyorum. Polisleri görünce çok sevindim. Büyüyünce polis olmak istiyorum. Babama teşekkür ediyorum. Bay bay baba. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim." dedi.

Doğan'ın babaannesi Asine Baysal da polis ekiplerine teşekkür ederek, "Babası doğum günü olduğu için polislere haber vermiş. Çok mutlu olduk. Doğan, polisleri çok seviyor. Oğlum, 3,5 yıl oldu çocuğunu göremedi. Belasız kazasız yılları olsun. Doğum gününü kutlamak için gelen polislere teşekkür ederim." diye konuştu.

Doğum Günü Kutlaması, Doğum, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da polisten 7 yaşına giren çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Antalya-Moskova uçağı iniş takımlarındaki arıza nedeniyle güçlükle iniş yapabildi Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Bakan Koca yeni parti aşılar için müjdeyi verdi! Tarih ve miktar detayları belli oldu WhatsApp 4 yıldır masada olan gizlilik sözleşmesi planıyla ne yapmak istiyor? İşte yanıtı Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu En zenginler listesindeydi! Rothschild ailesinin tek varisi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı
Avrupa'nın gözü bu seçimdeydi! Almanya'da Merkel'in halefi 'Türk Armin' oldu Avrupa'nın gözü bu seçimdeydi! Almanya'da Merkel'in halefi 'Türk Armin' oldu         
10:05
İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini         
09:24
Aşı olmayacakları vatan hainliğiyle suçlayan Prof. Dr. Sönmez şimdi de köpek benzetmesiyle tepkilerin odağında Aşı olmayacakları vatan hainliğiyle suçlayan Prof. Dr. Sönmez şimdi de köpek benzetmesiyle tepkilerin odağında         
08:48
Kısa sürede büyüyen yangının kasıtlı olduğunu savunan komşu: Papağanlarıma zarar gelirse hesaplaşırız Kısa sürede büyüyen yangının kasıtlı olduğunu savunan komşu: Papağanlarıma zarar gelirse hesaplaşırız         
08:24
Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti         
00:04
Bunu da gördük! Çin'de dondurmalardan alınan numunelerde koronavirüs tespit edildi Bunu da gördük! Çin'de dondurmalardan alınan numunelerde koronavirüs tespit edildi         
21:28
Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu         
20:49
Bolu, eksi 21,8 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Bolu, eksi 21,8 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu         
19:12
Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti         
15:45
Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu         
14:58
İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti         
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi         
12:39
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor         
11:38
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 10:11:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da polisten 7 yaşına giren çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei