ADANA'DA SAKIP SABANCI İÇİN MEVLİT OKUTULDU - Son Dakika

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MERHUM iş insanı Sakıp Sabancı'nın ölümünün 18'inci yılında ailesi tarafından Adana Sabancı Merkez Camii'nde mevlit okutuldu.

2004 yılında yaşama veda eden iş insanı Sakıp Sabancı için . Sabancı Ailesi tarafından okutulan mevlide çok sayıda vatandaş katıldı. Cemaat, namaz öncesi okunan Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim'i dinledi. Ardından merhum Sabancı için dualar okudu. Cuma namazından çıkan vatandaşlara da şeker dağıtıldı.