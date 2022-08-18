Adanalı Taksici Evren Kılıç: "22 Yıllık Taksiciyim Böyle Mazot Fiyatı Görmedim"

Adana'da Şakirpaşa Havalimanı'ndaki taksici esnafı, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'e dert yandı. 22 yıllık taksici Evren Kılıç, "Taksici esnafı hayatından memnun değil. 22 yıllık taksiciyim böyle mazot fiyatı görmedim" dedi. 27 yıllık taksici esnafı Ramazan Çiftçi, "Sadece mazota çalışıyoruz. Sigortalar aldı başını gitti" dedi. 10 yıllık taksici Ali Orucu ise, "Şimdiye kadar güzel işleyen havalimanımız neden kapanıyor ki? Yeni havalimanının yeri çok uzak. Herkesin bütçesine dokunacak" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'da Şakirpaşa Havalimanı'nda taksicilik yapan esnafın derdini dinledi. Şevkin, şunları söyledi:

"TAKSİCİ ESNAFIMIZIN BU MAZOT FİYATLARIYLA NASIL KAZANCINI SAĞLADIĞINI ÜZÜLEREK İZLİYORUZ"

"Dünyada petrol fiyatları düşerken bizde sadece mazotun artması, benzin fiyatlarıyla orantı olmaması sizin sadece mazota çalışmanızın önünü açıyor. Mazot fiyatlarının bu kadar yüksek olması başlı başına bir handikapken Adana'da bu kadar stratejik noktadaki bir havalimanının 20 kilometre öteye taşınması gerçekten Adanalı olarak kabul edilebilir bir şey değil. Biz gerçekten taksici esnafımızın bu kadar yüksek mazot fiyatlarıyla nasıl kazancını sağladığını üzülerek izliyoruz. Hepinizin Allah yardımcısı olsun."

Havaalanı Birlik Taksi Kooperatifi esnafı ise Şevkin'e şu sözlerle dert yandı:

"22 YILLIK TAKSİCİYİM BÖYLE MAZOT FİYATLARI GÖRMEDİM"

22 yıllık taksi şoförlüğü yaptığını söyleyen Evren Kılıç: "Taksici esnafı hayatından memnun değil. 22 yıllık taksiciyim böyle mazot fiyatı görmedim. Dünyada benzinin fiyatı düşüyor, mazot fiyatı habire yükseliyor. Evimize ekmek götüremiyoruz. Trafik sigortası aşırı yüksek, yaptıramıyoruz. Ayrıca havalimanımız da kapatılırsa sadece taksiciler değil komple Adana ekonomisi büyük zarar görecek."

"SADECE MAZOTA ÇALIŞIYORUZ"

27 yıllık taksici esnafı Ramazan Çiftçi: "Sadece mazota çalışıyoruz. Sigortalar aldı başını gitti. Havalimanımızın da bir belirsizliği var. Havalimanımız da kalkarsa boşa düşeceğiz."

"VATANDAŞIMIZ YENİ HAVALİMANINA GİTMEK İÇİN 400-500 LİRA PARA ÖDEYECEK"

10 yıllık taksici Ali Orucu: "Şimdiye kadar güzel işleyen havalimanımız neden kapanıyor ki? Yeni havalimanının yeri çok uzak. Herkesin bütçesine dokunacak. Havalimanı kapanırsa vatandaşımız yeni havalimanına gitmek için 400-500 lira para ödeyecek."

Şevkin, yaptığı yazılı açıklamada da şunları söyledi:

"TAŞIMACI ESNAFI ZOR GÜNLER YAŞIYOR"

"Brent petrol fiyatları geçen ay 101,88 dolar seviyesinde iken 18 Ağustos itibariyle 93,66 dolar seviyesine gerilemesine rağmen özellikle motorin fiyatının yükselmesi anlamsız. Taşımacı esnafı zor günler yaşıyor. Şakirpaşa Havalimanı stratejik bir öneme sahip, kapatılamaz. Motorin ve trafik sigorta ve kasko poliçelerindeki fahiş artışlara bir de havalimanının eklenmesi durumunda Adana esnafının tamamı büyük yara alacak.

"TAKSİCİLER ÇIKMAZA SÜRÜKLENİYOR"

Motorindeki zamların yanı sıra trafik sigortası ve kasko ücretlerine gelen fahiş zamlar nedeniyle taksiciler çıkmaza sürükleniyor. Yüksek enflasyon ve döviz kurundaki artışa bağlı olarak zararı her geçen gün artan sigorta sektöründeki fiyat artışlarından taksiciler de payını aldı. Geçen yıl ağustos ayında en ucuz 3 bin TL bandında sigortasını yaptıran esnaf, bu yıl ağustos ayında ise 5 bin 300 TL bandında prim ödemek zorunda kalıyor. Son yayınlanan genelge ile Eylül ayından itibaren bu tutar 6 bin TL'nin üstüne çıkacak."