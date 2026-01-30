Adana'da Sel: Apartmanlar Sular Altında

APARTMANIN GİRİŞ KAPISI SULAR ALTINDA

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bazı evleri su bastı; apartman sakinleri, oturdukları binalarda mahsur kaldı. İlçedeki Yörükoğlu Apartmanı'nın bahçesini su basarken, giriş kapısı tamamen su altında kaldı. Caddelerdeki araçlar da suya gömüldü.

İŞ MAKİNELERİYLE KARŞIYA GEÇTİLER

Diğer yandan Yüreğir Devlet Hastanesi'nden çıkan vatandaşlar da suyla dolan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, yolun karşısına geçemedi. Bölgede suyun tahliyesi için çalışma yapan ekipler, vatandaşları iş makineleri ile yolun karşısına geçirdi.

SULAMA KANALI DOLDU

Ayrıca Yüreğir ilçesi Kabaktepe Mahallesi'nde birçok sokak ile Yeşil Bulvar, sağanakla birlikte göle döndü. Yayalar iş yerlerine sığınırken, sürücüler araçları ile trafikte güçlükle ilerledi. Bulvardaki sulama kanalındaki su seviyesi de taşma noktasına ulaştı. Öte yandan Adana-Kozan kara yolu Kılıçlı mevkisi su ile doldu. 2 otomobil sel suları ile sürüklenirken, trafiğin durduğu yolda araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.