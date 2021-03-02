Son dakika gündem: Adana'da nitelikli dolandırıcılık ve silah kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da, nitelikli dolandırıcılık ve silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 10 kişi yakalandı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, il merkezi ile Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde, malları üzerinde haciz bulunan vatandaşlardan kendilerini polis ve icra müdürlüğü görevlisi olarak tanıtarak, haczi kaldırma vaadiyle para aldıkları ve silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 3 şarjör, 231 tabanca mermisi, 69 av fişeği, 1 bıçak, 7 cep telefonu ve 5 fünye ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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