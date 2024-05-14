Manşetleri görmeniz lazım! Aziz Yıldırım'ın Mourinho açıklaması dış basında - Son Dakika
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Manşetleri görmeniz lazım! Aziz Yıldırım'ın Mourinho açıklaması dış basında

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Fenerbahçe'de başkan adayı olan Aziz Yıldırım, seçilmesi durumunda Jose Mourinho'yu teknik direktör olarak getireceğini açıkladı. Yıldırım'ın bu açıklaması Avrupa basınında geniş yer buldu. İngiltere'nin The Sun gazetesi, ''Mourinho Fenerbahçe'den teklif aldı'', İtalya'nın Football Italia gazetesi, ''Fenerbahçe'nin favori teknik direktörü Mourinho'' şeklinde manşet attı.

14.05.2024 09:06
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Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, "Göreve geldiğim takdirde Jose Mourinho'yu Fenerbahçe'ye getireceğim" sözleriyle gündem oldu. Yıldırım'ın Mourinho açıklaması, Avrupa basınında geniş yer buldu.

İşte Avrupa basınında manşetler;

  • The Sun (İngiltere): Jose Mourinho, 4 aylık işsizliğin ardından Avrupa devi Fenerbahçe'den teklif aldı.
  • Football Italia (İtalya): Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho.
  • Tutto Mercato (İtalya): Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilirse göreve Mourinho'yu getireceğini açıkladı.
  • AS (İspanya): Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir.
  • Record (Portekiz): Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu garanti etti.
  • A Bola (Portekiz): Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye yakın.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Deneyimli çalıştırıcı Jose Mourinho ile görüştüklerini açıklayan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin bu saatten sonra teknik direktörlük konusunda 'Bizim çocuğumuz' diyerek devam etme lüksü yoktur.Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var.' dedim. Fenerbahçe'ye gel dedim. Benim arkadaşlarımla görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak büyük ihtimal Fenerbahçe'nin başına getireceğim. Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını da izledi. Kendisi de izledi. Diğer arkadaşlar da kazanırsa Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. İnşallah biz kazanırız ve Fenerbahçe'ye getiririm" ifadelerini kullanmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Manşetleri görmeniz lazım! Aziz Yıldırım'ın Mourinho açıklaması dış basında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manşetleri görmeniz lazım! Aziz Yıldırım'ın Mourinho açıklaması dış basında - Son Dakika
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