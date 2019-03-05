Son Dakika Haberleri: Adana'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Adana'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

1 saat önce

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adana'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Güzel Evler Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen neden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine pompalı tüfekle ateş etmesiyle 2 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi ile Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, bir evin damında 2 pompalı tüfek ile bir kuru sıkı tabanca buldu.

Silahlar ile olaya karıştığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alınarak Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:09 Kaynak: AA

Yüreğir, Adana, Güncel
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