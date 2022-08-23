ÇÖP KAMYONETİNİN ALTINDA KALAN 12 YAŞINDAKİ SAMET HAYATINI KAYBETTİ

ADANA'da sokakta yürüyen Samet Kızıltoprak (12), kendisini fark etmeyen çöp kamyonetinin altında kalarak hayatını kaybetti. Samet'in annesi ve arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Samet Kızıltoprak, mahalledeki arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı. Bu sırada belediyeye ait çöp kamyoneti çocuğun yürüdüğü sokağa girdi. Kamyonetin şoförü Kızıltoprak'ı fark etmeyerek üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Samet Kızıltoprak'ın öldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kızıltoprak'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen çöp kamyonetinin sürücüsü gözaltına alındı. Kaza yerine gelen Kızıltoprak'ın annesi ve arkadaşları sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)