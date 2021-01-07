Adana'da son 92 yılın en kurak kışı yaşanıyor - Son Dakika

Adana'da son 92 yılın en kurak kışı yaşanıyor

07.01.2021 10:02
Adana'da son 92 yılın en kurak kışı yaşanıyor, System.String[]

Yağış miktarındaki azalma nedeniyle ülke genelinde etkili olan kuraklık, Adana'da etkisini göstermeye başladı.

Yağış miktarındaki azalma nedeniyle ülke genelinde etkili olan kuraklık, Adana'da etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji verilerine göre Adana, 2020 yılında son 92 yıllık yağış ortalamasının altında kaldı. Soğan ve buğday gibi tarım ürünleriyse suya ihtiyaç duyarken, tarladaki kuraklık belirtileri dikkat çekti.

Türkiye'de yağışların azalması ile başlayan 'meteorolojik kuraklık' kısa zamanda barajlarda etkisini gösterdi. Sonbahar aylarında ülkeye beklenen yağışların düşmemesi' 'tarımsal kuraklık' tehlikesini beraberinde getirdi. Ülkenin en önemli tarım üretim merkezlerinden olan Adana'da ise kuraklık etkisini göstermeye başladı.

İHA muhabirinin Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden elde ettiği verilere göre Adana, 2020 yılında metrekareye 523 kilogram yağış ile 670.4 kilogram olan son 92 yıllık yağış ortalamasının altında kaldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürü Serdar Aygün, yaptığı açıklamada, Türkiye geneli yağışların normaline göre yüzde 50.1 azaldığını söyleyerek, "Tüm bölgelerde yağışlarda azalma olmuştur. Bölgesel olarak ise en fazla azalma yüzde 62.9 ile İç Anadolu'da, yüzde 53.5 ile Karadeniz'de gerçekleşmiştir. Akdeniz'de ise yüzde 46.6 oranında azalma söz konusudur" dedi.

"YAĞMURUN YAĞMASINI BEKLİYORUZ"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise Adana'da da kuraklığın başladığını ve soğan ile buğdayın artık suya ihtiyaç duyduğunu belirtti. Doğan, "Genelde Türkiye'de son 92 yıldaki verilere baktığımızda ortalama 670.4 kilogram yağış gördük. 2018 yılında Adana'da metrekareye düşen yağış miktarı 924 kilogram. 2019 yılında 1023 kilogram yağış düşüyor ancak 2020 yılında 523 kilogram yağış oluyor. 2020 yılında yağan yağış ise sadece ilk 2-3 ayda yağdı. Sonra kurak geçti. Şuan gördüğümüz gibi bütün bitkiler su istemekte. Geçenlerde hafiften bir yağmur yağdı ve bitkiler onunla idare ediyor. Soğanlar ekildi ve onlara gübre vermemiz lazım. Onun içinde yağmurun yağmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"BÖYLE GİDERSE ÇİFTÇİ ÜRÜN SULAYACAK"

Yağmur yağmadığı takdirde Devlet Su İşleri tarafından sulama kanallarına verilecek su ile ovadaki çiftçilerin ürünlerini sulayacağını kaydeden Başkan Doğan, "Bütün Türkiye genelinde ki barajlarda da doluluk oranı azaldı. Eğer bu sezon böyle giderse sadece ovadaki çiftçilerimiz ürünlerini sulayacak. Yüksek kesimde olan çiftçilerin ürünleri su sıkıntısı nedeniyle zarar görecek" ifadelerini kullandı.

Ürünlerde yağış azlığı nedeniyle kalitenin de düştüğünü belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan daha sonra şunları söyledi:

"Nisan ayından bu yana neredeyse hiç yağmur yağmadı. 2020 yılının sonunu zaten yağışsız bitirdik. Ürünlerimizi bile kestiğimizde eski kaliteyi göremiyoruz. Soğan ve buğday şuanda en çok suya ihtiyacı olan ürünler. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre de 2020 yılının Ekim ayından Ocak ayının 5'ine kadar geçmiş yıllara oranla yüzde 50 yağmur az yağdığını öğrendik. Sezon kurak geçiyor. Eğer böyle devam ederse sıkıntı büyük. Barajlarda su seviyeleri düştü. Adana ilimiz yine diğer illere göre şanslı. Çatalan Barajı ve Toros Dağları var. Ancak böyle kurak giderse o suda bizi idare etmeyecektir."

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nde görevli Mühendis Ertaç Özal ise hava durumu tahminine göre Adana'da önümüzdeki 5 gün boyunca yağmurun beklenmediğini söyledi.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

Meteoroloji, Türkiye, Buğday, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana'da son 92 yılın en kurak kışı yaşanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek Vida'nın Mandzukic hayali gerçek oluyor! Vereceği yanıt bekleniyor Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'e düştü Direksiyon başında fenalaşan kanser hastası, aracını bırakmak istemedi Varını yoğunu mutlu bir yuva hayali kurduğu kadına kaptırdı Denizi olmayan kentte, mezralar arası ulaşımı denizaltı ile sağlıyorlar Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi Çakmağı çaktılar, seyir halindeki otomobili patlattılar: 2 yaralı
ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı         
09:57
Verilerinin Facebook'la paylaşılmasına izin vermeyenler WhatsApp kullanamayacak Verilerinin Facebook'la paylaşılmasına izin vermeyenler WhatsApp kullanamayacak         
09:38
Kolasinac, F.Bahçe'yle anlaşan Mesut Özil'in Schalke'ye dönebileceğini iddia etti Kolasinac, F.Bahçe'yle anlaşan Mesut Özil'in Schalke'ye dönebileceğini iddia etti         
09:22
Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Hadise, makyajsız halini paylaştı Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
09:10
ABD'de Kongre binası işgali sonrası Başkan Trump'ın görevden alınması isteniyor ABD'de Kongre binası işgali sonrası Başkan Trump'ın görevden alınması isteniyor         
09:05
Anne, oğlunu korkunç cinayete böyle azmettirmiş: Eğer vurmazsan etek giy gez Anne, oğlunu korkunç cinayete böyle azmettirmiş: Eğer vurmazsan etek giy gez         
08:57
Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı         
08:20
Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi         
07:01
Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri         
00:43
ABD Kongresi 1814'ten bu yana ilk kez işgale tanık oluyor ABD Kongresi 1814'ten bu yana ilk kez işgale tanık oluyor         
00:29
Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi         
22:32
Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı         
20:55
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti         
18:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 10:12:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da son 92 yılın en kurak kışı yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei