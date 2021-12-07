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ADANA'DA 'SPOR VE KAYNAŞTIRMA ŞÖLENİ' - Son Dakika

ADANA'DA 'SPOR VE KAYNAŞTIRMA ŞÖLENİ'

07.12.2021 16:34

ADANA'da Yüreğir Belediyesi'nce 'Spor ve Kaynaştırma Şöleni' düzenlendi.

ADANA'da Yüreğir Belediyesi'nce 'Spor ve Kaynaştırma Şöleni' düzenlendi. Etkinlikte çok sayıda engelli genç ve çocuk, eğitmenlerin eşliğinde sportif aktiviteler yaptı.

Yüreğir ilçesindeki Millet Bahçesi'nde düzenlenen şölene çok sayıda engelli vatandaş kaldı. Ok atma, dart, badminton, masa tenisi, basketbol ve cimnastik gibi sportif aktiviteler için kurulan alanlarda engelli gençler ve çocuklar eğitmenlerin eşliğinde spor yaptı. Müzik eşliğinde aktivitelere katılanlar bir yandan da dans edip gönüllerince eğlendi.

Etkinlikte, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Adana Gençlik ve İl Spor Müdürü Muzaffer Çintimar ile birlikte aktivitelere katılan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, engelli vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Kocaispir, "Allah hiç kimseyi gönlünden ve kalbinden engelli etmesin, sevgi engelli etmesin. İnsan sevgi engelli olduğu zaman maalesef insan olma sıfatını ve vasfını yitiriyor. Biz Yüreğir Belediyesi olarak her zaman engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

ADANA'DA 'SPOR VE KAYNAŞTIRMA ŞÖLENİ'
ADANA'DA 'SPOR VE KAYNAŞTIRMA ŞÖLENİ'
ADANA'DA 'SPOR VE KAYNAŞTIRMA ŞÖLENİ'
ADANA'DA 'SPOR VE KAYNAŞTIRMA ŞÖLENİ'

Yüreğir Belediyesi, basketbol, Engelli, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA 'SPOR VE KAYNAŞTIRMA ŞÖLENİ' - Son Dakika


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