Adana'da suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

14.05.2022 10:41
Adana'da suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda, örgüt elebaşının da arasında olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda, örgüt elebaşının da arasında olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgüte yardım etme", "cinayet", "yaralama", "uyuşturucu ticareti", "nitelikli yağma", "silah ve mühimmat ticareti", "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ve "yasa dışı bahis oynatma" olaylarına karıştığı iddia edilen suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen 35 zanlının yakalanması için 41 adrese özel harekat ekiplerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polislerin sokak giriş ve çıkışlarında önlem aldığı operasyonda, müebbet hapis cezasıyla aranan suç örgütü elebaşı Aziz D'nin de arasında olduğu 30 şüpheli yakalandı.

Adreslerde ruhsatsız 11 tabanca, 4 av tüfeği, 101 mermi, 14 kök Hint keneviri ve 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polis, adreslerinde bulunamayan 5 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı
Adana'da suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı
Adana'da suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı
Adana'da suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı
Adana'da suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

YORUMLAR
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Uyuşturucu Ticareti, Cinayet, Silah, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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