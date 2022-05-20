Adana'da sulama kanalına giren 2 genç boğuldu - Son Dakika
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Adana'da sulama kanalına giren 2 genç boğuldu

20.05.2022 17:35
Adana'da sulama kanalına giren 2 genç boğuldu

Adana'da sulama kanalına giren iki genç boğuldu.

Adana'da sulama kanalına giren iki genç boğuldu.

Hasan Arslan (18) ve arkadaşı Emin Aydemir (19), serinlemek için merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi yakınından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi.

İki gencin akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine diğer arkadaşları durumu polise bildirdi.

Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, sulama kanalında arama çalışması başlattı.

Olay yerine giden gençlerin yakınları gözyaşı dökerek çalışmaları izledi.

Arama çalışmaları sonucu sulama kanalında iki gencin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Gençlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da sulama kanalına giren 2 genç boğuldu
Adana'da sulama kanalına giren 2 genç boğuldu
Adana'da sulama kanalına giren 2 genç boğuldu
Adana'da sulama kanalına giren 2 genç boğuldu
Adana'da sulama kanalına giren 2 genç boğuldu
Adana'da sulama kanalına giren 2 genç boğuldu

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da sulama kanalına giren 2 genç boğuldu - Son Dakika
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