Adana'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

İlk müdahalesi ambulansta yapılan H.K, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde H.K, ismi belirtilmeyen bir şüpheliyle tartıştığı sırada sırtından ve bacağından bıçaklandı.

Adana 'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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