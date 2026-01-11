Adana'da Tefecilik Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
Adana'da Tefecilik Operasyonu: 1 Gözaltı

11.01.2026 09:54
Adana'da tefecilik iddiasıyla yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı, çok sayıda kart ele geçirildi.

Adana'da tefecilik operasyonnunda 1 kişi gözaltına alınırken çok sayıda banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen S.E'yi takibe aldı. Yapılan takip neticesinde söz konusu şüphelinin adresine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 59 banka ve kredi kartı, 28 slip ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliye adli işlem yapıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

