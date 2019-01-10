Son Dakika Haberleri: Adana'da Trafik Denetimleri

Adana'da Trafik Denetimleri

13 dakika önce

Adana'da geçen ay 551 maddi hasarlı, 344 yaralamalı, 2 ölümlü olmak üzere toplam 897 trafik kazası meydana geldi.

Adana'da Trafik Denetimleri, System.String[]
Adana'da geçen ay 551 maddi hasarlı, 344 yaralamalı, 2 ölümlü olmak üzere toplam 897 trafik kazası meydana geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından aralık ayı içerisinde toplam 192 bin 817 aracın kontrol edildiği belirtildi.

Denetimlerde, kusurlarından dolayı bin 910 aracın trafikten men edildiği, 297 sürücünün ehliyetine el konulduğu kaydedildi.

Alınan tüm etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle aralık ayı içerisinde kent sınırlarında 551 maddi hasarlı, 344 yaralamalı, 2 ölümlü olmak üzere toplam 897 trafik kazası meydana geldiği ve bu kazalarda 536 kişinin yaralandığı, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, valilik tarafından kentte trafik güvenliği ve vatandaşların can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirlerin arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürüldüğü aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emniyet Uyardı! Çiftlik Bank'tan Sonra Şimdi de Tanker Bank Elektrikler Kesilince Mum Yakıp Uyuyakalan Yaşlı Kadın, Evinin Yanışını Gözyaşlarıyla İzledi

Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı TİP Milletvekili Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a Tepki: Yazık Sana, Utanmaz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 15:25:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Trafik Denetimleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]