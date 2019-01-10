Adana'da Trafik Denetimleri

Adana
'da geçen ay 551 maddi hasarlı, 344 yaralamalı, 2 ölümlü olmak üzere toplam 897 trafik kazası meydana geldi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından aralık ayı içerisinde toplam 192 bin 817 aracın kontrol edildiği belirtildi.
Denetimlerde, kusurlarından dolayı bin 910 aracın trafikten men edildiği, 297 sürücünün ehliyetine el konulduğu kaydedildi.
Alınan tüm etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle aralık ayı içerisinde kent sınırlarında 551 maddi hasarlı, 344 yaralamalı, 2 ölümlü olmak üzere toplam 897 trafik kazası meydana geldiği ve bu kazalarda 536 kişinin yaralandığı, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, valilik tarafından kentte trafik güvenliği ve vatandaşların can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirlerin arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürüldüğü aktarıldı.