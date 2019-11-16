Son Dakika Haberleri: Adana'da trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Adana'da trafik kazası: 1 ölü

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Adana'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Sıkıntı Caddesi üzerinde meydana geldi. Muharrem Yıldızlı (42) idaresindeki 80 FB 557 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole düştü. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 çocuk babası olduğu öğrenilen sürücü Muharrem Yıldızlı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yıldızlı'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Kozan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
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