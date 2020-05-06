Adana'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Adana'da trafik kazası: 3 yaralı

Adana'da seyir halindeki otomobilin iki araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adana'da seyir halindeki otomobilin iki araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Efe İncioğlu yönetimindeki 01 ADU 518 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak Mehmet Nuri Şimşek idaresindeki 01 AAN 210 plakalı hafif ticari araç ile Hasan Boduk'un kullandığı 06 DF 6824 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası 3 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Hasan Boduk ve arkadaşı Gökhan Topaloğlu ile Mehmet Nuri Şimşek yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası çıkan kavgada 7 kişi gözaltına alındı Kazayı haber aldıktan sonra olay yerine gelen kazazede yakınları arasında çıkan kavgaya polis ekipleri biber gazı ile müdahalede bulundu. Ekipler, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına alırken biber gazından etkilenen 3 polis memuruna meslektaşları yüzlerine su dökerek müdahale etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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