Adana'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonu

ADANA'da narkotik polislerinin yaptığı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınırken, bir evin bahçesine gömülmüş bin 346 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, önceki gün kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen ekipler, narkotik köpeklerle yaptığı aramada, evin bahçesinde toprağa gömülü halde bin 346 paket uyuşturucu hap ele geçirdi. Ayrıca ekipler, Gülbahçesi Mahallesi'nde bir eve yaptıkları operasyonda 1.57 gram eroin ve 2.60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yapılan aramada ise 1 kilo 800 gram esrar, 512 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.