Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

05.01.2026 17:04
Ceyhan'da yapılan operasyonda 1 kg sentetik kannabinoid ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde polisin yaptığı çalışmada 100 kilogramdan fazla uyuşturucu üretilebilecek 1 kilogramdan fazla sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi, yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenip durdurulan bir ticari takside arama yapıldı. Aramada tek paket halinde 1 kilo 39 gram sentetik kannabinoid ham maddesi (A-M) ele geçirildi. Yapılan incelemede, ele geçirilen ham maddeden 100 kilogramdan fazla bonzai üretilebildiği tespit edildi. Operasyonda çerçevesinde uyuşturucu madde ile ilgili 5 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3-sayfa, Ceyhan, Adana, Suç, Son Dakika

