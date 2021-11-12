Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 7 yıl 6 ay hapis ve 15 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık F.A. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, polis ekiplerince merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağını da dikkate alınarak F.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık F.A. ise savunmasında uyuşturucu satmadığını ileri sürerek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve 15 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanık F.A'nın mevcut halinin devamına karar verdi.