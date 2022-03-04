Adana'da yatağında felç geçiren kadın 3 gün kurtarılmayı bekledi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da yatağında felç geçiren kadın 3 gün kurtarılmayı bekledi

04.03.2022 07:24
Adana'da yatağında felç geçiren kadın 3 gün kurtarılmayı bekledi

Adana'da felç geçirdiği yatakta 3 gün boyunca mahsur kalan kadın, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Adana'da felç geçirdiği yatakta 3 gün boyunca mahsur kalan kadın, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde yalnız yaşayan bir kadından akrabalarının 3 gündür haber alamadığı ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Mahalleye ulaşan ekipler, bir apartmanın 3. katında yaşayan 65 yaşındaki Zülfiye Ş'nin seslenmelere cevap vermemesi üzerine eve girmek için durumu savcılığa bildirildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ekipler, çağrılan çilingirin kapıyı açmasının ardından eve girdi.

Evdeki odalarda arama yapan ekipler, Zülfiye Ş'yi yatakta kısmen hareketsiz halde buldu.

Yapılan kontrollerde Zülfiye Ş'nin 3 gün önce yatağında kısmen felç geçirdiği, hareket kabiliyetini kaybettiği için durumunu bildiremediği tespit edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaşlı kadın, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Adana'da silahla vurulan iki kişi hastaneye kaldırıldı Adana'da silahla vurulan iki kişi hastaneye kaldırıldı 10 kilometre kaçtıktan sonra yakalanan otomobilden ruhsatsız tabanca çıktı 10 kilometre kaçtıktan sonra yakalanan otomobilden ruhsatsız tabanca çıktı

Sümer Mahallesi, Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da yatağında felç geçiren kadın 3 gün kurtarılmayı bekledi - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Gaziantep Türkiye Kupası'ndan elendi, teknik direktör Erol Bulut ateş püskürdü: Karaktersizliğini herkese gösterdi
00:59 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
00:37 Otomotiv devleri Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek verdi! Araç ve parça göndermeyecekler
00:31 Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
00:26 Tır şoförü ve 2 arkadaşı 15 yaşındaki zihinsel engelli kıza 2 gün boyunca vahşeti yaşattı
00:14 Yoğun kar yağışı eğitime engel oldu! 9 ilde okullar 1 gün tatil edildi
00:09 Ibrahimovic, meğerse eleştirdiği takıma dönmek istemiş! PSG'nin sportif direktörü Leonardo her şeyi itiraf etti
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 07:30:28. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da yatağında felç geçiren kadın 3 gün kurtarılmayı bekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement