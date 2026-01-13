Adana\'daki 201 Yıllık Camide Su Problemi

Adana'da 201 yıllık camide, sağanak yağışın ardından tavandan su akarken imam, akıntının olduğu noktalara kovalar yerleştirerek önlem almaya çalıştı.

Dönemin Adana Valisi Memiş Paşa tarafından Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'nde 1825 yılında yaptırılan Memiş Paşa Camii halen vatandaşa hizmet ederken, yağışlı havalarda gelenleri zorda bırakıyor. Çatısından akan su nedeniyle cemaat namaz kılmakta güçlük çekiyor.

İki yıldır bu camide görevli olduğu dile getiren imam Hüseyin Güzel, "İki yıldır ben akıntı olduğuna şahidim. Bundan önce de olduğunu söyleyenler var. Sistemde kiremit çatı olarak görünüyormuş ama zamanında sac olarak döşenmiş. Yağmur yağdığı aylarda böyle bir çile çekiliyor. Halılar da etkilenecek nem olacak" diye konuştu.

"Caminin içi harap oluyor, namaz kılmak çok zorlaşıyor"

Bölgede esnaflarından Remzi Arkın (79) ise, "Cami yağmur yağdığı zaman tavandan devamlı su akıyor. Namaz kılmak zorlaşıyor. Hemen hemen 4'te 3'ü ıslanıyor. Tavan bir türlü yapılmadı, yağmur yağdığı zaman gördüğünüz gibi halılar ıslanıyor. Namaz kılmak çok zor oluyor, halılar ıslanıyor. Yapılmaz diye bir şey bir şey yok. Caminin çatısı çinkodur, tuğla değildir. Biraz çatısı yapılsa, çok dikey yapılsa yağmur suyunu içeriye vermez. Düzgün yapılmış ama biraz eğilimli, şiddetli yağmur yağdığı zaman su alıyor. Yapılmazsa bu şekilde, caminin içi harap oluyor, namaz kılmak çok zorlaşıyor" dedi. - ADANA