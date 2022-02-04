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Adana'daki fabrika yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Adana'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

04.02.2022 09:26
Adana'daki fabrika yangını kontrol altına alındı

Adana'da ıslak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana'da ıslak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Dün akşam saatlerinde Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ıslak mendil ve pet üretimi yapan bir fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, depoda büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - ADANA

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Organize Sanayi Bölgesi, Hacı Sabancı, Yangın, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'daki fabrika yangını kontrol altına alındı - Son Dakika


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